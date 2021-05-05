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Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündeme bomba gibi düşen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 05.05.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Ons

Alış: 1.7790,87 dolar 

Satış: 1.791,18 dolar

Gram

Alış: 479,622 lira

Satış: 479,695 lira

Çeyrek

Alış: 769 lira

Satış: 791 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.055 lira

Satış: 3.150 lira

 

22 Ayar Bilezik

Alış: 430,81

Satış: 461,47

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:02
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