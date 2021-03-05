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Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Sıcak haber olarak gündeme gelen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 5 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:27
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerin deyimiyle 'Altın çamura düşse de altındır' mottosuyla yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olan araçtır. Koronavirüs döneminde de fiyatların artması yatırım aracı olmasını engellemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün gram altın alış: 410,62 TL iken, gram altın satış: 410, 71 TL'dir.

Çeyrek altın alış: 671 TL iken, çeyrek altın satış: 684 TL'dir.

Cumhuriyet altın alış: 2.675 TL iken, cumhuriyet altın satış: 2,751 TL'dir.

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.

 

 


Son Güncelleme: 05.03.2021 00:27
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