Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Kasım 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

4 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,00

SATIŞ: 477,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.376,07

SATIŞ: 3.415,05

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.343,60

SATIŞ: 3.482,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.245,60

SATIŞ: 3.384,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.651,50

SATIŞ: 1.685,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 835,90

SATIŞ: 848,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 515,57

SATIŞ: 515,78

4 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.