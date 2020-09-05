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Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek Bugün gram altın ne kadar oldu? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

5 Eylül 2020 Cumartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

457.41

461.34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

742.06


757.00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.054,30
Satış: 3.085,40

YARIM ALTIN FİYATI

1484.20

1515.61

 

5 Eylül 2020 Cumartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.09.2020 00:02
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