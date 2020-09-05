Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.
5 Eylül 2020 Cumartesi güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
457.41
461.34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
742.06
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 3.054,30
Satış: 3.085,40
YARIM ALTIN FİYATI
1484.20
1515.61
5 Eylül 2020 Cumartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 05.09.2020 00:02