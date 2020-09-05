Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

5 Eylül 2020 Cumartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

457.41

461.34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

742.06

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

757.00

Alış: 3.054,30

Satış: 3.085,40

YARIM ALTIN FİYATI

1484.20

1515.61

5 Eylül 2020 Cumartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.