Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. insanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. işte merak edilen altın fiyatları;

5 Aralık 2020 Cumartesi güncel altın fiyatları şu şekilde;

5 Aralık 2020 Cumartesi GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 444,76 TL,

Satış: 449,89 TL,

5 Aralık 2020 Cumartesi SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 449,57

Satış: 449,68

5 Aralık 2020 Cumartesi ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.787,43 TL,

Satış: 1.789,92 TL,

5 Aralık 2020 Cumartesi ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 721,31

5 Aralık 2020 Cumartesi CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Satış: 737,23

Alış: 2.966,24 TL,

Satış: 3.003,94 TL,

5 Aralık 2020 Cumartesi YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.442,12 TL,

Satış: 1.475,47 TL,

5 Aralık 2020 Cumartesi ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.996,33

Satış: 3.003,90

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!