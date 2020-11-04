Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

3 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 470,54

SATIŞ: 475,20

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.397,70

SATIŞ: 3.431,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.397,00

SATIŞ: 3.431,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.243,30

SATIŞ: 3.276,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.651,50

SATIŞ: 1.685,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 825,80

SATIŞ: 842,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 508,41

SATIŞ: 513,49

3 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.