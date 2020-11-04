Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.
3 Kasım 2020 güncel altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 470,54
SATIŞ: 475,20
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.397,70
SATIŞ: 3.431,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.397,00
SATIŞ: 3.431,00
ALIŞ: 3.243,30
SATIŞ: 3.276,40
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.651,50
SATIŞ: 1.685,90
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 825,80
SATIŞ: 842,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 508,41
SATIŞ: 513,49
3 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 04.11.2020 00:01