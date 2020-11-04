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Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Kasım 4 Çarşamba tarihli haberimizde Bugün gram altın ne kadar oldu?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

3 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 470,54

SATIŞ: 475,20

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.397,70

SATIŞ: 3.431,20

 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.397,00

SATIŞ: 3.431,00

 


TAM ALTIN

ALIŞ: 3.243,30

SATIŞ: 3.276,40

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.651,50

SATIŞ: 1.685,90

 

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 825,80

SATIŞ: 842,30

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 508,41

SATIŞ: 513,49

3 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.11.2020 00:01
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