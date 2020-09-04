Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

GRAM ALTIN FİYATI

4 Eylül 2020 Cuma güncel altın fiyatları

459.41

463.34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

744.06

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

760.00

Alış: 3.065,30

Satış: 3.095,40

YARIM ALTIN FİYATI

1490.20

1520.61

4 Eylül 2020 Cuma Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.