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Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 4 Eylül 2020 Cuma tarihli yazımızda Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

04 Eylül 2020 Cuma 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

4 Eylül 2020 Cuma güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

459.41

463.34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

744.06


760.00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.065,30
Satış: 3.095,40

YARIM ALTIN FİYATI

1490.20

1520.61

 

4 Eylül 2020 Cuma Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.09.2020 00:01
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