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Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Basının ve okurların dikkatini çeken Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 31.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 31 Mayıs 2021 Pazartesi altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları

31 Mayıs 2021 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 524,21

Satış: 524,29

31 Mayıs 2021 Pazartesi ALTIN/ONS $ FİYATI

Alış: 1.903,58

Satış:1.903,86

31 Mayıs 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 840,00

Satış: 863,00

31 Mayıs 2021 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.668,00

Satış: 1.726,00

31 Mayıs 2021 

Cumhuriyet Altını

Alış: 3.334,00

Satış: 3.438,00

31 Mayıs 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 473,18

Satış: 478,02

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 31.05.2021 00:02
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Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
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