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Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 31 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 451,36 Satış: 451,43 TL.

Çeyrek altın Alış: 730,00 TL'den Satış: 743,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.900,00'den Satış: 2.966,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.



Son Güncelleme: 31.03.2021 00:02
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