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Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 30 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

GRAM ALTIN FİYATI

464,386

464,463

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.766,38

1.766,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

746

762

YARIM ALTIN FİYATI

1.482

1.525

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.964

3.038

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

253,59

305,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

420,16

424,11

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:03
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