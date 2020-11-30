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Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:00
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçları arasında yer almaktadır. Değerli oluşuyla ziynet eşyalarında da sıklıkla kullanılan altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor.

 

29 Kasım Pazar güncel altın fiyatları şu şekilde;

 

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 444,76 TL,

Satış: 449,89 TL,

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 449,57

Satış: 449,68

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.787,43 TL,

Satış: 1.789,92 TL,

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 721,31

Satış: 737,23

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.966,24 TL,

Satış: 3.003,94 TL,

 

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.442,12 TL,

Satış: 1.475,47 TL,

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.996,33

Satış: 3.003,90

 

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Son Güncelleme: 30.11.2020 00:00
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