İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 30.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

29 Aralık Salı güncel altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 444, 17

Satış: 444, 25

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.842,77

Satış: 2.899, 01

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 720, 00

Satış: 729, 90

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.946,00

Satış: 2.991,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.440, 70

Satış: 1.456, 00

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2958, 80

Satış: 2.976,40

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 249,72

Satış: 289, 85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 401, 18

Satış: 416, 39

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


Son Güncelleme: 30.12.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 30 Aralık 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 30 Aralık 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Aralık 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 30 Aralık 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Aralık 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Aralık 2020 Çarşamba
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çocuk dizisi ne zaman yayınlanacak, yayın günü neden değişti? Çocuk dizisi yeni bölüm yayın günü ve tarihi
Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Magnum Maserati kime çıktı? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
Victoria’s Secret Fashion Show neden iptal edildi?
Behzat Ç. bitti mi? Yeni sezon çekilecek mi?
En düşük faizli 50 Bin TL kredi veren bankalar hangileridir?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Atv canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Trafik kazalarında hastane masrafları kim tarafından karşılanır?
TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emekli maaş müşterilerine PTT Bank’tan 36 ay taksitli 80.000 TL'ye kadar kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.