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Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Bugün gram altın ne kadar oldu? konusuyla ilgili olarak 30 Ağustos 2020 Pazar tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

29 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

463,25 TL

463,38 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

752,50 TL


762,50 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.000,70 TL

3.037,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.500,30 TL

1.527,80 TL

29 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 30.08.2020 00:01
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