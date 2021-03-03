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Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 03.03.2021 tarihli haberimizde Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Koronavirüs salgın döneminde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 407 TL iken, çeyrek altın 654 TL'den işlem görmektedir.

Yatırımların en değerlisi olan Altın, her geçen gün değerini arttırmakta. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları şu şekildedir;

Güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı şubat ayının son gününde 407,2 liraya çekildi. Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 412,9 liradan tamamladı. 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gramının 407,2 liradan işleme alındığı 02 Martta çeyrek altın fiyatı 654 TL olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ons altının bin 72 dolar olduğu ayın ve haftanın son gününde cumhuriyet altını 2 bin 695 liradan satışa sunuluyor.

Canlı olarak takip etmek için; https://canlidoviz.com/altin-fiyatlari



Son Güncelleme: 03.03.2021 00:03
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