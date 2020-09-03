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Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Perşembe günü yayınlanan 03-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

3 Eylül 2020 Perşembe güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

471,64 TL

471,74 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

764,80 TL


773,20 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.049,40 TL

3.079,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.500,30 TL

1.549,50 TL

3 Eylül 2020 Perşembe Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 03.09.2020 00:02
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