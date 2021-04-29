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Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkındaki güncel bilgileri 29 Nisan 2021 Perşembe tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

GRAM ALTIN FİYATI

464,386

464,463

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.766,38

1.766,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

746

762

YARIM ALTIN FİYATI

1.482

1.525

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.964

3.038

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

253,59

305,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

420,16

424,11

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:02
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