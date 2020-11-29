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Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Kasım 29 Pazar tarihindeki haberimizden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçları arasında yer almaktadır. Değerli oluşuyla ziynet eşyalarında da sıklıkla kullanılan altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor.

 

28 Kasım Cumatesi güncel altın fiyatları şu şekilde;

 

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 444,76 TL,

Satış: 449,89 TL,

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 449,57

Satış: 449,68

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.787,43 TL,

Satış: 1.789,92 TL,

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 721,31

Satış: 737,23

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.966,24 TL,

Satış: 3.003,94 TL,

 

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.442,12 TL,

Satış: 1.475,47 TL,

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.996,33

Satış: 3.003,90

 

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Son Güncelleme: 29.11.2020 00:01
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