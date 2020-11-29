Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçları arasında yer almaktadır. Değerli oluşuyla ziynet eşyalarında da sıklıkla kullanılan altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor.
28 Kasım Cumatesi güncel altın fiyatları şu şekilde;
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 444,76 TL,
Satış: 449,89 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Alış: 449,57
Satış: 449,68
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Alış: 1.787,43 TL,
Satış: 1.789,92 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 721,31
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.966,24 TL,
Satış: 3.003,94 TL,
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.442,12 TL,
Satış: 1.475,47 TL,
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 2.996,33
Satış: 3.003,90
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Son Güncelleme: 29.11.2020 00:01