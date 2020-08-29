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Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 29.08.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

27 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

456,64 TL

456,89 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

742,00 TL


750,80 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.958,80 TL

2.993,0 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.479,50 TL

1.504,50 TL

27 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.08.2020 00:01
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