İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 28.02.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:14
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Koronavirüs salgın döneminde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 428 TL iken çeyrek altın 667 TL'den işlem görmekte.

Yatırımların en değerlisi olan Altın, her geçen gün değerini arttırmakta. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları şu şekildedir;

Güncel altın fiyatları;

 

Altın Fiyatları

 

Alış

Satış

 

 

Ons

  

1.795,46 $

1.795,74 $

 

 

Gram Altın

  

414,33

416,38

 

 

Çeyrek Altın

  

661,65

676,24

 

 

Yarım Altın

  

1.319,23

1.352,62

 

 

Tam Altın

  

2.748,52

2.818,08

 

 

Cumhuriyet Altını

  

2.646,74

2.696,97

 

 

Ata Altın

  

2.742,79

2.812,21

 

 

14 Ayar Altın

  

236,04

265,00

 

 

18 Ayar Altın

  

292,43

331,00

 

 

22 Ayar Bilezik

  

375,03

403,53

 

 

İkibuçuk Altın

  

6.683,92

6.791,24

 

 

Beşli Altın

  

13.370,84

13.770,89

 

 

Gremse Altın

  

6.666,00

6.819,00

 

 
 

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde 1800 dolardan düşük seviyede olduğu ve ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilerde yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelerle birlikte Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı, ne zaman çıkar?
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı, ne zaman çıkar?
Kredi başvurusu nasıl yapılır? Banka ihtiyaç kredisi başvuru evrakları
Kredi başvurusu nasıl yapılır? Banka ihtiyaç kredisi başvuru evrakları
Krediyle icradan evalınır mı? İcradan ev alma şartları nelerdir?
Krediyle icradan evalınır mı? İcradan ev alma şartları nelerdir?
Evde kozmetik ürün üreterek para kazanma yöntemi
Evde kozmetik ürün üreterek para kazanma yöntemi
Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri
Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri

Popüler Haberler

Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
Sevilen program Müge Anlı Gücümüz Yeter başvuru formu açıklandı!
Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi - Burcunuza göre gündelik yaşamınızda bugün karşınıza neler çıkacak?
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ne zaman vizyona girecek? Filmin çekimleri başladı!
TOKİ'den Ev Nasıl Alınır? Toki Ev Alma Şartları
2020 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Kanal D canlı yayın akışı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.