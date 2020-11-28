Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçları arasında yer almaktadır. Değerli oluşuyla ziynet eşyalarında da sıklıkla kullanılan altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor.

27 Kasım Cuma güncel altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

450,76

452,89

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

449,57

449,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.805,43

1.805,92

ÇEYREK ALTIN FİYATI

719,31

735,23

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.877,24

2.931,94

YARIM ALTIN FİYATI

1.434,12

1.470,47

ATA ALTIN FİYATI

2.971,33

3.049,90