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Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Haziran 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Haziran 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 28 Haziran 2021 Pazartesi altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları

28 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

496,958

502,037

28 Haziran 2021 Pazartesi ALTIN/ONS $ FİYATI

1.781,48

1.781,76

28 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

805

825

28 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.611

1.650

 

28 Haziran 2021  

Cumhuriyet Altını

3.314

3.360

28 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

459,78

465,69

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 28.06.2021 00:02
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