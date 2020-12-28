İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okuyucuları merakta bırakan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 28.12.2020 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

26 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 454, 22

Satış: 458, 77

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.878, 97

Satış: 1.880, 18

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 736, 10

Satış: 752, 40

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.946,00

Satış: 2.980,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.473, 10

Satış: 1.505, 10

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3030,2

Satış: 3.065,70

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 267,90

Satış: 270,03

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 419,56 

Satış: 424,55

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


Son Güncelleme: 28.12.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 28 Aralık 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 28 Aralık 2020 Pazartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 28 Aralık 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 28 Aralık 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 28 Aralık 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 28 Aralık 2020 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Aralık 2020 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yetiş Zeynep dizisinde rol alacak Emir Salman kimdir?
Sultan San kimdir? Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San hakkında bilgiler
Kereviz suyunun faydaları nelerdir? Kereviz suyu zayıflamaya yardımcı olur mu?
Aşk Ağlatır dizisi nerede çekiliyor?
İŞKUR evde ek iş ilanları
MasterChef Aşçılıkta kaşık atma nedir, ne demektir?
Saat 02:02 nedir? Saat 02:02 neyi ifade eder, anlamı nedir?
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2020
Kefaret dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
TV8 canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.