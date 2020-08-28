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Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Ağustos 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 28 Ağustos 2020 tarihli haberimizde Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:48
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Ağustos 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

27 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

456,64 TL

456,89 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

742,00 TL


750,80 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.958,80 TL

2.993,0 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.479,50 TL

1.504,50 TL

27 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.08.2020 00:48
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