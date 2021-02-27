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Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 27.02.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:11
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Koronavirüs salgın döneminde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 428 TL iken çeyrek altın 667 TL'den işlem görmekte.

Yatırımların en değerlisi olan Altın, her geçen gün değerini arttırmakta. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları şu şekildedir;

Güncel altın fiyatları;

 

Altın Fiyatları

 

Alış

Satış

 

 

Ons

  

1.795,46 $

1.795,74 $

 

 

Gram Altın

  

414,33

416,38

 

 

Çeyrek Altın

  

661,65

676,24

 

 

Yarım Altın

  

1.319,23

1.352,62

 

 

Tam Altın

  

2.748,52

2.818,08

 

 

Cumhuriyet Altını

  

2.646,74

2.696,97

 

 

Ata Altın

  

2.742,79

2.812,21

 

 

14 Ayar Altın

  

236,04

265,00

 

 

18 Ayar Altın

  

292,43

331,00

 

 

22 Ayar Bilezik

  

375,03

403,53

 

 

İkibuçuk Altın

  

6.683,92

6.791,24

 

 

Beşli Altın

  

13.370,84

13.770,89

 

 

Gremse Altın

  

6.666,00

6.819,00

 

 
 

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde 1800 dolardan düşük seviyede olduğu ve ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilerde yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelerle birlikte Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:11
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