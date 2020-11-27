Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.
26 Kasım 2020 güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
458,51 TL
458,61 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.808,27 TL
1.808,60 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
746,10 TL
760,90 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.024,80 TL
YARIM ALTIN FİYATI
1.492,00 TL
1.530,70 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
257,10 TL
298,42 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
415,49 TL
431,56 TL
26 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 27.11.2020 00:01