İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Kasım 27 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:
Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

26 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

458,51 TL

458,61 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.808,27 TL

1.808,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

746,10 TL

760,90 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI


2.984,20 TL

3.024,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.492,00 TL

1.530,70 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,10 TL

298,42 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

415,49 TL

431,56 TL

26 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Kasım 2020 Cuma
Nöbetçi Noter 28 Kasım 2020 Cumartesi açık noterler listesi - 28 Kasım 2020 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Altın ne kadar oldu? 27 Kasım 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 27 Kasım 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 27 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 27 Kasım 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Kasım 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 27 Kasım 2020 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Kasım 2020 Cuma
Evde bakım maaşı yatan iller 27 Kasım 2020 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
İkiz, üçüz veya dördüz çocukları olan aileler için devletin ailelere yaptığı yardımlar
Danilo Zanna kimdir? Masterchef yeni sezon İtalyan jüri üyesi
TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlıyor? TÜYAP'a nasıl gidilir? TÜYAP kitap fuarına giriş ücretli mi?
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2020
Araçlarda değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanır? Araç kaybı tazminatına dair bilinmesi gerekenler
Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? 2020 Hangi durumlarda rapor parası alınır?
MasterChef Uğur ne zaman yarışmaya veda edecek? Acun Ilıcalı Uğur'u neden diskalifiye etti?
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.