Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

26 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

458,51 TL

458,61 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.808,27 TL

1.808,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

746,10 TL

760,90 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.984,20 TL

3.024,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.492,00 TL

1.530,70 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,10 TL

298,42 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

415,49 TL

431,56 TL

26 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.