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Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Haziran 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 27 Haziran 2021 Pazar gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 00:23
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Haziran 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 27 Haziran 2021 Pazar Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 27 Haziran 2021 Pazar altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

27 Haziran 2021 Pazar güncel altın fiyatları

27 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

501,958

502,037

27 Haziran 2021 Pazar ALTIN/ONS $ FİYATI

1.781,48

1.781,76

27 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

811

828

27 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.622

1.655

 

27 Haziran 2021  

Cumhuriyet Altını

3.239

3.292

27 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

455,78

458,69

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 27.06.2021 00:23
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Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
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