Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.
26 Ekim 2020 güncel altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 446,69
SATIŞ: 463,96
ATA ALTIN
ALIŞ: 463,96
SATIŞ: 3.309,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.275,00
SATIŞ: 3.324,00
ALIŞ: 3.164,83
SATIŞ: 3.226,03
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.603,60
SATIŞ: 1.618,10
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 801,80
SATIŞ: 809,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 495,10
SATIŞ: 495,20
26 Ekim 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 27.10.2020 00:00