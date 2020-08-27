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Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

26 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

462,23 TL

462,36 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

750,40 TL


760,40 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.992,40 TL

3.030,90 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.496,20 TL

1.523,60 TL

26 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 00:01
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