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Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Nisan 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 26 Nisan 2021 tarihli haberimizde Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Nisan 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

GRAM ALTIN FİYATI

460,27

461,62

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

461,69

461,78

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.768,29

1.768,58

ÇEYREK ALTIN FİYATI

738,70

755,01

YARIM ALTIN FİYATI

1.472,78

1.510,01

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.954,80

3.010,79

ATA ALTIN FİYATI

3.039,97

3.116,68

ATA ALTIN FİYATI

3.042,07

3.120,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

251,73

302,99

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

414,89

444,93

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:02
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