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Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Kasım 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 26-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Kasım 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

25 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

464,07 TL

466,92 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.805,32 TL

1.805,97 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

741,06 TL

757,41 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI


2.964,12 TL

3.020,30 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.477,43 TL

1.514,78 TL

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

260,29 TL

302,20 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

419,94 TL

436,19 TL

25 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.11.2020 00:01
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