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Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Haziran 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 26.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Haziran 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 26 Haziran 2021 Cumartesi altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi güncel altın fiyatları

26 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

497,48

497,58

26 Haziran 2021 Cumartesi ALTIN/ONS $ FİYATI

1.783,01

1.783,29

26 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

806,00

818,00

26 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.614,00

1.637,00

 

26 Haziran 2021  

Cumhuriyet Altını

3.225,00

3.265,00

26 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

449,39

480,77

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 26.06.2021 00:02
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Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
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