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Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 26 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

25 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

456,07 TL

456,20 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

741,80 TL


751,80 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.957,90 TL

3.029,45 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.479,00 TL

1.506,30 TL

24 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.08.2020 00:01
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