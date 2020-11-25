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Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Kasım 25 2020 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

24 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

464,06 TL

466,65 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.823,75 TL

1.824,45 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

739,80 TL

756,15 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI


2.961,85 TL

3.017,96 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.476,30 TL

1.513,61 TL

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

259,92 TL

301,69 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

420,18 TL

436,43 TL

24 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.11.2020 00:01
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