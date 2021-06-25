İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Merak uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 25 Haziran 2021 Cuma günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 25 Haziran 2021 Cuma Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 25 Haziran 2021 Cuma altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

25 Haziran 2021 Cuma güncel altın fiyatları

25 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

494,02

494,10

 

25 Haziran 2021 Cuma ALTIN/ONS $ FİYATI

15.369,12

15.375,80

25 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

802

814

25 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.604

1.628

25 Haziran 2021 

Cumhuriyet Altını

3.201,00

3.243,00

25 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

449,65

451,29

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…


Son Güncelleme: 25.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evi olmayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 1150 TL kira desteği
Evi olmayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 1150 TL kira desteği
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
Evde yapılabilecek ek işler için 40 fikir önerisi
Evde yapılabilecek ek işler için 40 fikir önerisi
Multinet nedir, nasıl kullanılır? Multinet geçen marketler
Multinet nedir, nasıl kullanılır? Multinet geçen marketler
120 bin TL altında alınacak en uygun araba modelleri
120 bin TL altında alınacak en uygun araba modelleri
Aile Bakanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar
Aile Bakanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 25 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 25 Haziran 2021 Cuma evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Hafta sonu 26 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 26 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında neler var?
Star TV 25 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 25 Haziran 2021 Cuma Show TV dizi, film ve programları
ATV canlı yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
25 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında ne var?
Kanal 7 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Diploma Sorgulama Sistemi (DSS) nedir? Diploma Sorgulama masıl yapılır?
Hay Sultan dizisi konusu, güncel oyuncu kadrosu
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 22 Haziran 2021 Salı En uygun konut kredisi faizleri
Halk TV Medya Mahallesi neden yok, neden yayınlanmadı?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? 25 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında ne var?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2021 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.