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Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Birçok kişinin merak ettiği 25 Ağustos 2020 Salı günü gündeme gelen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 25-08-2020 tarihli haberimizde Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

24 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

457,70 TL

457,80 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

745,10 TL


756,10 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.971 TL

3.019 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.485,00 TL

1.514,50 TL

24 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.08.2020 00:01
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