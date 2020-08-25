Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

24 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

457,70 TL

457,80 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

745,10 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

756,10 TL

2.971 TL

3.019 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.485,00 TL

1.514,50 TL

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