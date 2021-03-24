İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 24 Mart Çarşamba 00:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 400,641 Satış: 405,829 TL.

Çeyrek altın Alış: 650,00 TL'den Satış: 664,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.674,00'den Satış: 2.705,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Waves Coin nedir, nasıl alınır? Waves platdormu hakkında bilgiler
Waves Coin nedir, nasıl alınır? Waves platdormu hakkında bilgiler
Fındık fiyatları 23 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 23 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
TOKİ 2021 ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları
TOKİ 2021 ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları
Kripto paralarda son durum ne? 23 Mart 2021 Salı BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 23 Mart 2021 Salı BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 23 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 23 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?

Popüler Haberler

Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 24 Mart 2021 Çarşamba 1 BTC kaç tl oldu?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
TV8 Survivor Ekstra programını sunan Melisa Emirbayer Kimdir?
ClubHouse çöktü mü, neden giriş yapılamıyor?
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Emanet 142. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Mart 2021 Salı Kanal 7
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Sadakatsiz dizisi Cavidan’ı kim canlandırıyor? Meltem Baytok'un biyografisi
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları ertelendi işte yeni tarihler
Kanal D canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 24 Mart 2021 Çarşamba itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Show TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.