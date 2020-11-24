İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 24 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde, Bugün gram altın ne kadar oldu? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:
 

Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

22 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

472,16 TL

472,26 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.867,70 TL

1.868,96 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

768,90 TL

791,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI


3.078,30 TL

3.161,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.537,90 TL

1.577,20 TL

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

265,42 TL

308,08 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

428,24 TL

444,80 TL

23 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.11.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
IBAN ile isim sorgulama ve hesap numarası öğrenme işlemleri
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 24 Kasım 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları
Sefirin Kızı Loki neden yok, neden ayrıldı? Furkan Aksoy diziye veda mı etti?
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
Fifa 20 Messi Ronaldo Neymar puanları sızdırıldı!
Aşure günü ne zaman oruç tutulur?
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Polosmart taşınabilir şarj aleti incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Sözcü Gazetesi kime satıldı? Sözcü satıldı iddialarına avukat açıklaması!
4-A SSK nedir? 4A SSK'dan nasıl emekli olunur?
28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Altın ne kadar oldu? 24 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 24 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Kasım 2020 Salı
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Kasım 2020 tarihinde yatırılacak destekler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.