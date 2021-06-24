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Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

24 Haziran 2021 Perşembe gününün önemli manşetlerinden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. 24 Haziran 2021 Perşembe Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen 24 Haziran 2021 Perşembe altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

24 Haziran 2021 Perşembe güncel altın fiyatları

24 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

494,02

494,10

 

24 Haziran 2021 Perşembe ALTIN/ONS $ FİYATI

15.369,12

15.375,80

24 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

802

814

24 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.604

1.628

24 Haziran 2021 

Cumhuriyet Altını

3.201,00

3.243,00

24 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

449,65

451,29

Güncel altın fiyatları için tıklayınız…

Son Güncelleme: 24.06.2021 00:02
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