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Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 24 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

24 Eylül 2020 Perşembe 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

22 Eylül 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 464,79 TL

Satış: 468,90 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış:752,44

Satış: 768,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.096,00
Satış: 3.127,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.506,30

Satış: 1.536,30

22 Eylül 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:01
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