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Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 24.12.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

23 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 460, 04

Satış: 460, 16

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.874, 31

Satış: 1.874, 80

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 747, 20

Satış: 753, 60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.984,00

Satış: 3.002,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.494, 30

Satış: 1.505, 70

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3.024,30

Satış: 3.104,90

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 257,47

Satış: 298,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 417,00

Satış: 419,34

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Son Güncelleme: 24.12.2020 00:02
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