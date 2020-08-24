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Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 24 Ağustos 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

22 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

457,53 TL

457,70 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

746,10 TL


759,30 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.975 TL

3.031 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.487,70 TL

1.520,50 TL

22 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.08.2020 00:01
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