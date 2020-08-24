Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.
22 Ağustos güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
457,53 TL
457,70 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
746,10 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.975 TL
3.031 TL
YARIM ALTIN FİYATI
1.487,70 TL
1.520,50 TL
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Son Güncelleme: 24.08.2020 00:01