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Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 23.02.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

23 Şubat 2021 Salı 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Koronavirüs salgın döneminde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 403 TL iken çeyrek altın 658 TL'den işlem görmekte...

Yatırımların en değerlisi olan Altın, her geçen gün değerini arttırmakta. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları şu şekildedir;

23 Şubat 2021 Salı güncel altın fiyatları;

 

ATA ALTIN

Alış: 2.697,00

Satış: 2.754,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.657,00

Satış: 2.697,00

GRAM ALTIN

Alış: 403,68

 Satış: 403,79

YARIM ALTIN

Alış: 1.315,00

Satış: 1.365,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 658,00

Satış: 683,00

TAM ALTIN

Alış: 2.563,35

Satış: 2.615,58

 22 AYAR BİLEZİK

Alış: 365,00

Satış: 393,06

 

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde 1800 dolardan düşük seviyede olduğu ve ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilerde yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelerle birlikte Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:03
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