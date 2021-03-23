İstanbul
orta şiddetli yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 23 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Bugün gram altın ne kadar oldu? hakkında merak edilen güncel bilgileri 23 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 400,641 Satış: 405,829 TL.

Çeyrek altın Alış: 650,00 TL'den Satış: 664,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.674,00'den Satış: 2.705,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.



Son Güncelleme: 23.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?
Borsada BiST 100 nedir, ne anlama geliyor?
Borsada BiST 100 nedir, ne anlama geliyor?
Bitcoin ve kripto para alımında kullanılan alım satım mobil uygulamaları
Bitcoin ve kripto para alımında kullanılan alım satım mobil uygulamaları
Ziraat Bankası emekli maaş kartı şifresi nasıl alınır?
Ziraat Bankası emekli maaş kartı şifresi nasıl alınır?
Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemleri
Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemleri
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Konut kredisi faiz oranlarında son durum
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Konut kredisi faiz oranlarında son durum

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 23 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 23 Mart 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 23 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 23 Mart 2021 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 23 Mart 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Mart 2021 Salı
23 Mart 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
23 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Nevruz ne demektir? Nevruz Bayramı kime ait? Nevruz bayramı hangi ülkelerde kutlanır?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Bir bilen bir pişiren programının sunucuları Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Yasak Elma 103. bölüm FOX TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Yasak Elma yeni son bölüm izle
Hepsi Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
23 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?
Reyting sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.