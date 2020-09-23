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Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 23.09.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

22 Eylül 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 464,79 TL

Satış: 468,90 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış:752,44

Satış: 768,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.096,00
Satış: 3.127,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.506,30

Satış: 1.536,30

22 Eylül 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 23.09.2020 00:01
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