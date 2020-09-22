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Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 22.09.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

21 Eylül 2020 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 468,79 TL

Satış: 472,90 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış:760,44

Satış: 775,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.128,00
Satış: 3.159,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.520,30

Satış: 1.551,30

21 Eylül 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 22.09.2020 00:02
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