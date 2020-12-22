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Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 22 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, Bugün gram altın ne kadar oldu? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 00:16
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

21 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

461,79

463,62

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

463,43

463,56

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.872,27

1.873,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

740,88

757,33

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.966,36

3.022,78

YARIM ALTIN FİYATI

1.478,35

1.515,84

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.966,36

3.022,78

ATA ALTIN FİYATI

3.052,02

3.132,70

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

258,79

300,39

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

418,23

434,40

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Son Güncelleme: 22.12.2020 00:16
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