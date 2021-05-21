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Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 21 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:04
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

 

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 505,466

Satış: 505,546

ALTIN/ONS $ FİYATI

Alış: 1876,75

Satış:1877,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 810

Satış: 832

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.610

Satış: 1.663

Cumhuriyet Altını

Alış: 3.222

Satış: 3.314

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 454

Satış: 485,56

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:04
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