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Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti.

20 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

GRAM ALTIN FİYATI

453,06

457,07

 

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

464,87

464,97

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.867,64

1.868,21

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

735,27

751,67

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.027,17

3.060,60


 

YARIM ALTIN FİYATI

1.471,89

1.502,39

 

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.975,17

3.031,60

 

ATA ALTIN FİYATI

3.026,85

3.058,53

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

266,59

269,47

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

419,13

423,41

 

20 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 21.11.2020 00:01
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