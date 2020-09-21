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Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Okurlarımız tarafından merak edilen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 21 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

21 Eylül 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 473,79 TL

Satış: 473,90 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:770,44


Satış: 790,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.076,00
Satış: 3.106,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.537,30

Satış: 1.557,30

 

21 Eylül 2020 Pazartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 21.09.2020 00:02
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