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Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 21 Ağustos 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

20 Ağustos güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

455,32 TL

457,17 TL

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

727,56 TL


743,67 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.910,26 TL

2.965,60 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.450,58 TL

1.487,35 TL

20 Ağustos Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 21.08.2020 00:01
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